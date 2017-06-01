L'inter di Spalletti vuole Borja Valero, il costo del cartellino è tra i 6 e gli 8 milioni di euro
I costi del centrocampista spagnolo sono assolutamente alla portata del club nerazzurro che pensa al suo ingaggio
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2017 10:18
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter del nuovo tecnico Luciano Spalletti starebbe pensando anche al centrocampista della Fiorentina Borja Valero. I costi dello spagnolo sono assolutamente alla portata del club nerazzurro che pensa al suo ingaggio. Il prezzo potrebbe essere tra i 6 e gli 8 milioni di euro considerato il suo contratto in scadenza a giugno 2019.