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L'inter di Spalletti vuole Borja Valero, il costo del cartellino è tra i 6 e gli 8 milioni di euro

I costi del centrocampista spagnolo sono assolutamente alla portata del club nerazzurro che pensa al suo ingaggio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2017 10:18
L'inter di Spalletti vuole Borja Valero, il costo del cartellino è tra i 6 e gli 8 milioni di euro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter del nuovo tecnico Luciano Spalletti starebbe pensando anche al centrocampista della Fiorentina Borja Valero. I costi dello spagnolo sono assolutamente alla portata del club nerazzurro che pensa al suo ingaggio. Il prezzo potrebbe essere tra i 6 e gli 8 milioni di euro considerato il suo contratto in scadenza a giugno 2019.

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