L'inter di Spalletti vuole Borja Valero, il costo del cartellino è tra i 6 e gli 8 milioni di euro

I costi del centrocampista spagnolo sono assolutamente alla portata del club nerazzurro che pensa al suo ingaggio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter del nuovo tecnico Luciano Spalletti starebbe pensando anche al centrocampista della Fiorentina Borja Valero. I costi dello spagnolo sono assolutamente alla portata del club nerazzurro che pensa al suo ingaggio. Il prezzo potrebbe essere tra i 6 e gli 8 milioni di euro considerato il suo contratto in scadenza a giugno 2019.