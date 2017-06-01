Federico Bernardeschi ha chiesto di incontrare il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle

Dopo mesi di voci e dopo l'offerta di contratto della società viola nei suoi confronti finalmente sta per arrivare la risposta di Bernardeschi

Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivata la risposta di Federico Bernardeschi all’offerta di rinnovo presentata dalla Fiorentina. Intendiamoci. Non è un sì ma nemmeno un no. È semplicemente una richiesta: il talento di Carrara, attraverso il suo procura Beppe Bozzo, ha fatto sapere di voler incontrare Andrea Della Valle, così da fare chiarezza sulle reali intenzioni della proprietà viola e scacciare via gli ultimi dubbi prima della firma sul contratto. Ora la palla passerà dunque nelle mani della dirigenza. Così riporta il Corriere dello Sport.