De Maio: "Non sono contento perché non gioco, bilancio negativo. Quando Sousa mi chiamerà..."

So di avere davanti a me giocatori piu esperti e he giocano insieme da tanto tempo

Sebastian De Maio, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un lunga intervista a Radio Blu, l'intervista integrale andrà in onda questo pomeriggio in radio ma è stato reso noto solo una parte della sua intervista, queste le parole di De Maio: " Il mio primo bilancio è negativo fino ad ora qui a Firenze, il motivo è semplice, non gioco come vorrei. Mi piacerebbe avere più spazio, so che ho davanti difensori forti e di grande esperienza che ormai giocano insieme da tanto tempo. Quando arriverà il mio momento dovrò essere bravo a farmi trovare pronto" conclude De Maio.