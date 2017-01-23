Ag. De Maio: "Si trova bene e spera nel riscatto, sta passando un anno strano. I dirigenti.."

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha parlato l'agente di Sebastien De Maio. Queste le sue parole..

Ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com Diego Tavano, agente del difensore viola Sebastien De Maio. Queste le sue parole: "Sta passando un anno un po' particolare, chiaramente anche se non è stato utilizzato con frequenza si trova bene a Firenze. Spera ovviamente di essere riscattato, sta lavorando e facendo di tutto per dimostrare di essere all'altezza della Fiorentina. I dirigenti sono contenti di lui, poi a giugno vedremo".