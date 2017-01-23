Ag. De Maio: "Si trova bene e spera nel riscatto, sta passando un anno strano. I dirigenti.."
Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha parlato l'agente di Sebastien De Maio. Queste le sue parole..
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2017 16:12
Ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com Diego Tavano, agente del difensore viola Sebastien De Maio. Queste le sue parole: "Sta passando un anno un po' particolare, chiaramente anche se non è stato utilizzato con frequenza si trova bene a Firenze. Spera ovviamente di essere riscattato, sta lavorando e facendo di tutto per dimostrare di essere all'altezza della Fiorentina. I dirigenti sono contenti di lui, poi a giugno vedremo".