La Fiorentina non intende riscattare De Maio e nel suo futuro si fa largo l'ipotesi Bologna

Il difensore di proprietà dell'Anderlecht non rientra nei piani della società e per questo motivo potrebbe trasferirsi già al termine della stagione

L'esperienza del difensore francese Sebastian De Maio con la maglia della Fiorentina certo non resterà negli annali, come nemmeno sarà particolarmente ricordato il suo apporto dato alla causa della squadra di Paulo Sousa. Infatti il trentenne di proprietà dell'Anderlecht non ha mai assunto un ruolo di rilievo nel progetto tecnico del portoghese e, sebbene quest'ultimo sia ormai destinato a lasciare Firenze, la permanenza del difensore non sembra affatto assicurata.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare infatti che la Fiorentina non abbia alcuna intenzione di riscattare De Maio e, per questa ragione, nel suo futuro potrebbe farsi largo l'ipotesi di un approdo a Bologna. La società emiliana ha infatti già manifestato il suo interessamento per il difensore che, quindi, potrebbe cambiare casacca già nel corso della prossima sessione di mercato.