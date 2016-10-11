De Maio: "Voglio restare viola, sarebbe un bel regalo. Gasp..."

Il difensore parla dei suoi obiettivi per il futuro

Sebastian De Maio ha parlato a Premium Sport del suo momento in viola. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Belgio? Non è andata come volevo, ci sono stati problemi a livello familiare, così ho optato per l'Italia, che è stata casa mia per 11 anni. Come mi sono ambientato a Firenze? Sapevo che non sarebbe stato facile, davanti a me ci sono giocatori forti con grande esperienza. Voglio farmi sempre trovare pronto".

E ancora: "Se voglio restare qua? Assolutamente sì, sarebbe un bel regalo per me perché mi sento bene e sono sereno. La città è bellissima e sto benissimo. Dove possiamo collocarci? Da quando sono in Italia ho sempre visto la Fiorentina in alto in classifica e quindi dobbiamo proseguire su questa strada. Gasperini? Sarà bello rivederlo. Come batterlo? Non è semplice. Ci vorrà più qualità di loro e più corsa perché sono i suoi punti forti. Giocheremo a viso aperto come farà anche la sua squadra, sarà un bel match".