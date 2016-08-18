UFFICIALE: De Maio è viola, prestito con riscatto. "Sono onorato"

La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sebastian De Maio dal RSC Anderlecht. De Maio, nato a Saint-De...

La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sebastian De Maio dal RSC Anderlecht. De Maio, nato a Saint-Denis il 5 marzo del 1987, nel corso della sua carriera ha indossato inoltre le maglie di Brescia, Frosinone e Genoa, collezionando 94 presenze e 4 reti in Serie A.

Il difensore si è poi espresso così ai microfoni del sito ufficiale: "È una grande opportunità per me. Questa società è molto importante. Il calcio italiano è il più difficile del mondo. Ho sempre ammirato questa squadra e sono onorato di vestire la maglia viola".