Salcedo: "Tifosi, chiamatemi El Titan. Ecco chi mi ha soprannominato"
Prime dichiarazioni per il neo acquisto della Fiorentina, Carlos Salcedo: "Sono molto felice. Purtroppo a Rio non siamo riusciti a vincere ma ora sono molto felice di essere in questo grande club. Il...
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2016 16:18
Prime dichiarazioni per il neo acquisto della Fiorentina, Carlos Salcedo: "Sono molto felice. Purtroppo a Rio non siamo riusciti a vincere ma ora sono molto felice di essere in questo grande club. Il mio soprannone Titan? Si mi piacerebbe che anche a Firenze mi chiamassero così. Me lo ha dato il mio ex compagno Moralez e così anche in Messico iniziarono a chiamarmi Titan".