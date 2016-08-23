Salcedo: "Tifosi, chiamatemi El Titan. Ecco chi mi ha soprannominato"

Prime dichiarazioni per il neo acquisto della Fiorentina, Carlos Salcedo: "Sono molto felice. Purtroppo a Rio non siamo riusciti a vincere ma ora sono molto felice di essere in questo grande club. Il...

A cura di Redazione Labaroviola 23 agosto 2016 16:18

Condividi