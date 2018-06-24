La stampa messicana incorona l'ex viola Salcedo, è lui il miglior difensore della nazionale

Il Messico guida, in virtù dell'1-2 rifilato alla Corea del Sud nella giornata di ieri, guida sorprendentemente il girone F del Mondiale di Russia 2018. La nazionale centroamericana, grazie anche alla...

Il Messico guida, in virtù dell'1-2 rifilato alla Corea del Sud nella giornata di ieri, guida sorprendentemente il girone F del Mondiale di Russia 2018. La nazionale centroamericana, grazie anche alla vittoria ottenuta all'esordio contro la Germania, ha attirato le attenzioni di tifosi ed addetti ai lavori, mentre i giocatori sono già celebrati in patria come dei veri e propri eroi.

Uno di questi è proprio Carlos Salcedo, l'ex viola attualmente in forza Eintracht Francoforte. Herculez Gonzalez, noto giornalista di ESPN, lo ha infatti incoronato come il miglior difensore della nazionale.