La Fiorentina ha deciso di non riscattare Salcedo, lui si guarda intorno: "Voglio giocare ancora in Europa"

La società ha comunicato al difensore messicano che non sarà riscattato. Inizia così la rivoluzione viola anche in difesa

La Fiorentina ho comunicato qualche giorno fa direttamente a Salcedo che non intende riscattare il suo cartellino, il calciatore messicano farà così ritorno al Chivas. Una scelta dettata dalla voglia di ricostruire il gruppo viola dopo questa brutta annata e probabilmente anche da un riscatto considerato alto (si parla di una cifra vicina ai 6 milioni). Queste le sue parole a Fox Sport: "Mi sono arrivate delle offerte che devo prendere in considerazione. Deciderò quale sarà la migliore per me e la mia famiglia. Il mio desiderio è proseguire la mia avventura in Europa. So che il mio cartellino appartiene ancora al Chivas, ma il club vuole accontarmi"