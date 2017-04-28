La difesa tentenna, Paulo Sousa rispolvera Salcedo.
Il pacchetto difensivo continua a dare grattacapi al tecnico viola Paulo Sousa, che anche per la gara di Palermo è costretto a correre ai ripari. Gonzalo Rodriguez e Nenad Tomovic sono ancora fermi ai...
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2017 11:19
Il pacchetto difensivo continua a dare grattacapi al tecnico viola Paulo Sousa, che anche per la gara di Palermo è costretto a correre ai ripari. Gonzalo Rodriguez e Nenad Tomovic sono ancora fermi ai box, l'allenatore portoghese sembra dunque orientato verso la soluzione Carlos Salcedo. Il difensore messicano sembra l'uomo più indicato per il ruolo di terzo centrale al fianco dei soliti Sanchez e Astori. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.