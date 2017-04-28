La difesa tentenna, Paulo Sousa rispolvera Salcedo.

Il pacchetto difensivo continua a dare grattacapi al tecnico viola Paulo Sousa, che anche per la gara di Palermo è costretto a correre ai ripari. Gonzalo Rodriguez e Nenad Tomovic sono ancora fermi ai...

A cura di Redazione Labaroviola 28 aprile 2017 11:19

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