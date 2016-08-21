Dio, twitter, Thiago Silva e la bella Andrea: scopriamo “El Titan” Salcedo

Il sito Gianlucadimarzio.com fa un affresco del nuovo acquisto in casa viola, Carlos Salcedo. Lo riportiamo di seguito:

ll primo premio individuale è già arrivato, anche se gli anni non sono ancora neppure 23. Ma Carlos Salcedo è già il “miglior marito del mondo”, e se lo dice la bella Andrea Navarro su instagram possiamo anche crederle. Quasi una simbiosi quella che li unisce: innamorati persi, sposati da quasi un anno… “Un amore indistruttibile”, scrive lei sul suo profilo. Sicuramente un amore anche ben visibile, come sugli scarpini del giovane Carlos: il suo nome su un lato, quello dell’amata moglie (che non si perde una partita, dal vivo o davanti alla tv) sull’altro. Così Salcedo è sceso in campo anche a Rio de Janeiro dove ha difeso – in tutti i sensi – i colori del suo Messico nel torneo olimpico. Un doppio sogno coronato: indossare la maglia della Nazionale alle Olimpiadi e la possibilità di conoscere Usain Bolt, lo sportivo che ammira di più.

Non è così veloce come il giamaicano Carlos, ma in difesa ci sa fare. Temperamento, personalità e la grinta giusta, quanto basta perché in patria sia già considerato l’erede di Marquez, non proprio uno qualunque per el Tricolor. L’incoronazione però se l’è guadagnata sul campo e non gli si può dire nulla, a Salt Lake City prima e al Chivas poi. Con i messicani 63 presenze ed 1 gol, ma soprattutto garra e interventi difensivi che gli hanno fatto guadagnare l’amore, ed il rispetto, del suo popolo. E l’attenzione della Fiorentina. Un colpo in gran segreto quello di Pantaleo Corvino, un’operazione chiusa ed annunciata a sorpresa. Prestito, con diritto di riscatto intorno ai 6 milioni di euro. Cartellino facile, c’era da aspettarselo da uno che al tackle non rinuncia mai. Neppure sui social, perché se non sei un grande attaccante puoi postare soltanto le foto delle tue scivolate migliori (o dei balli a ritmo di musica, quella latina che ti piace tanto). L’idolo? Thiago Silva, con tanto di maglia autografata (e regalata) da condividere con i (tantissimi) followers. Perché el Titan (per la sua stazza) è social più che mai, con oltre 220mila fan che lo seguono tra facebook e twitter. In Messico per tutti è già un crack, adesso starà a lui farsi conoscere anche all’Europa. Con l’aiuto di Dio, in cui Salcedo crede molto. E non c’è un hashtag che non sia dedicato alla sua fede, cattolicissima. Un difensore olimpico per Sousa, la Fiorentina scopre il “nuovo” Marquez. E per qualcuno è già il migliore al mondo, almeno in amore.