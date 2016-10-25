Convocati: ci sono Salcedo e Berna, chance per Hagi in corsa?
La Fiorentina si avvicina alla sfida di domani sera, quando al Franchi arriverà un Crotone già all'ultima spiaggia, più ultimo che mai ed affamato di punti. Paulo Sousa ha diramato la lista dei convoc...
La Fiorentina si avvicina alla sfida di domani sera, quando al Franchi arriverà un Crotone già all'ultima spiaggia, più ultimo che mai ed affamato di punti. Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani, decima giornata di serie A in programma alle 20.45. Ecco i prescelti dal mister lusitano: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Rodriguez, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Valero, Vecino, Zarate.
Inutile evidenziare come una vittoria nella gara di domani sia d'obbligo, per continuare ad inseguire le prime postazioni dopo un inizio con il freno a mano tirato. Se le cose dovessero mettersi per il verso giusto, non è escluso che Sousa possa inserire Hagi con un minutaggio ancora maggiore rispetto alla precedente apparizione.