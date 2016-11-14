Zarate si ricarica e torna a disposizione di Sousa, Salcedo anticipa il suo ritorno. Kalinic..

L'argentino si ricarica e torna ad allenarsi. Rosso in nazionale per Salcedo che anticipa il rientro. La situazione di Kalinic..

Come scritto sul Corriere dello Sport, Mauro Zarate da oggi sarà nuovamente a disposizione di Paulo Sousa. L'argentino ha approfittato della sosta per ricaricarsi, trascorrendo qualche giorno con i figli e la moglie ancora convalescente. Con lui rientrerà anche Carlos Salcedo, reo di aver commesso un fallo da rosso nell'ultimo incontro che ha visto trionfare il suo Messico contro gli Stati Uniti in un "derby" storico. Rimanendo in tema sudamerica, Sanchez e Vecino saranno gli ultimi a rientrare, colpevole la lunghissima trasferta che hanno dovuto subire. Infine, verrà valutato Nikola Kalinic, ancora alle prese con la lesione di primo grado al bicipite femorale.