Notizie Zarate Fiorentina

L'ex viola Zarate annuncia il ritiro: "Finisce il viaggio più bello della mia vita"
11 gennaio 2025 20:53
Ufficiale: Zarate rinnova con il Boca Juniors per un anno
22 luglio 2020 19:51
Le Iene smascherano Lotito, ha pagato in nero Zarate. Procura apre inchiesta. I dettagli
26 maggio 2020 22:12
Zarate: “Discussi con Sousa ma andarmene dalla Fiorentina fu un errore. Astori...”
04 aprile 2020 11:22
Zarate: "Mi pento di aver lasciato la Fiorentina. Me ne sono andato a causa del rapporto con Sousa"
29 marzo 2020 15:09
L'ex viola Zarate può essere il dopo-Ibrahimovic nei Galaxy. I dettagli
05 novembre 2019 22:17
Minacce choc a Zarate, la moglie: "Uccideranno noi e i nostri figli". L'ex viola in lacrime
05 luglio 2018 14:52
Caos Zarate, anche la famiglia lo odia: "Ci ha traditi, per noi non esiste più"
03 luglio 2018 14:36
(VIDEO): Zarate al momento della firma con il Velez sceglie il Boca Juniors ed i tifosi danno fuoco alla maglia...
03 luglio 2018 09:54
Zarate e il tumore al seno della moglie: "Ho pensato di smettere nel periodo di Firenze."
21 febbraio 2018 14:40
Zarate: “Ho lasciato Firenze perché Sousa non mi vedeva. Tornare? Mi piacerebbe...”
23 gennaio 2018 09:11
Mauro Zarate torna al Velez Sarsfield ed è subito bagno di folla all'arrivo in aeroporto
08 gennaio 2018 12:48
Zarate raggiunge Prandelli negli Emirati Arabi
02 ottobre 2017 14:34
Tweet ACF per Zarate: "Forza Mauro siamo tutti con te"
26 febbraio 2017 21:01
Zarate: "Mi sono rotto il crociato. Affronto tutto questo con grande forza, tornerò più forte"
26 febbraio 2017 19:37
Zarate fa crack con tanta paura: maschera d'ossigeno e barella...
26 febbraio 2017 00:11
Zarate: "Io più maturo? No, qua il mister ha fiducia in me"
06 febbraio 2017 18:12
Zarate su Instagram: "Firenze mi ha accolto come un figlio, spero di aver ripagato. Non voglio polemiche. Grazie di tutto!"
28 gennaio 2017 03:06
Lady Zarate su Instagram: "Firenze ti porteremo sempre nel cuore. Grazie di tutto e forza viola!"
26 gennaio 2017 02:42
COMUNICATO ACF: ZARATE CEDUTO AL WATFORD
25 gennaio 2017 16:04
Convocati: con il Napoli out Gonzalo e Zarate destinato al Watford
23 gennaio 2017 17:52
Addio Zarate, da domani sarà un nuovo calciatore del Watford
23 gennaio 2017 12:32
Pedullà: "Le parole di Kalinic una sentenza. Interessa Scalera, Zarate e Toledo..."
21 gennaio 2017 14:32
Zarate è un giocatore del Watford, addio Fiorentina. Le cifre della cessione
20 gennaio 2017 21:56
Verso il Chievo: Zarate fuori dai convocati. Ecco la lista completa...
20 gennaio 2017 17:52
Pedullà conferma, Zarate è un giocatore del Watford per 2,5 milioni
20 gennaio 2017 11:31
Zarate a un passo dal Watford. La cifra...
20 gennaio 2017 10:32
Il Watford di Mazzarri vuole Zarate. La Fiorentina ha preso tempo aspettando Kalinic
17 gennaio 2017 11:27
Ag. Zarate: "Wolfsburg? Non so niente, vuole restare qui. A giugno parleremo con la dirigenza"
13 gennaio 2017 19:21
Stadio: Zarate piace al Wolfsburg, per Kalinic si decide dopo la Juve. Il sostituto...
13 gennaio 2017 10:39
Ag. Zarate: “C’è il Boca ma la Fiorentina non lo lascerà partire. Prima aveva altri pensieri in mente…”
09 gennaio 2017 18:44
Zarate: al via le trattative per il rinnovo. I dettagli dell'accordo...
30 dicembre 2016 12:52
Gonzalo: "Sto molto bene alla Fiorentina. Zarate è un amico, ma c'è una rivalità fra noi..."
24 dicembre 2016 18:00
Jovetic può arrivare davvero, Sousa ha la soluzione tattica. Ma Zarate può bloccare tutto...
24 dicembre 2016 11:22
Corsi: "Non vogliamo Zarate, abbiamo già 5 attaccanti e aspettiamo il miglior Gila"
20 dicembre 2016 20:46
La Premier chiama Baba mentre il Milan mette a punto la strategia per Badelj. E Zarate...
17 dicembre 2016 12:14
Lady Zarate: "Quando gli dissi della malattia era a Moena. Vi racconto la mia storia. Ora merita di giocare"
17 dicembre 2016 11:45
Nazione: l'Empoli vuole Zarate, lui gradisce la destinazione
15 dicembre 2016 11:12
Lady Zarate: "Il cancro ci ha reso più forti, adesso vogliamo un bambino"
05 dicembre 2016 19:46
Zarate: "Bugie su di me, mai andato in Argentina senza permesso"
26 novembre 2016 15:19
BABA RESTA. E SU ZARATE EMERGE UNA "DIVERSA" VERITÀ...
25 novembre 2016 13:54
Caso Zarate, l'argentino è scomparso dal radar di Sousa
23 novembre 2016 10:29
Sousa: "Su Pasqual non ho deciso io, dobbiamo essere concentrati. Zarate..."
19 novembre 2016 13:24
Zarate si ricarica e torna a disposizione di Sousa, Salcedo anticipa il suo ritorno. Kalinic..
14 novembre 2016 10:55
Calamai: "Zarate via a gennaio, arrivano un terzino ed un attaccante..."
05 novembre 2016 16:18
CI ERAVAMO TANTO AMATI...
05 novembre 2016 11:06
Intanto Zarate fa gli scherzi a Cristoforo nello spogliatoio del centro sportivo
28 ottobre 2016 11:29
Bucchioni: "Zarate non è un giocatore di calcio. Ecco perché gioca. Sousa l'anno scorso ha fatto il furbo..."
19 ottobre 2016 14:09
Rebus formazione: Ilicic in panca e Zarate titolare? Firenze vuole le due punte. Sousa....
14 ottobre 2016 09:28
La Fiorentina chiama i suoi tifosi, biglietti ad 1 euro. Zarate: "Grazie Firenze, io mi alleno per giocare"
11 ottobre 2016 13:48
Il TAS assolve Zarate: "Subite tante aggressioni, finalmente la verità"
07 ottobre 2016 19:20
Corriere: Zarate non gioca, Sousa svela il retroscena
29 settembre 2016 12:44
Il duro attacco di Sousa e la grande voglia di giocare. Zarate si prepara, può essere la cura ai mali della Fiorentina?
28 settembre 2016 11:06
Lo sfogo di Zarate: "Mi mancano le donne della mia vita"
27 settembre 2016 11:29
Borja, Gonzalo, Zarate, Vecino e Baba. Nuovi parastinchi personalizzati per loro. Borja...
23 settembre 2016 11:35
Indicazioni verso l'Udinese, Kalinic va in panchina? Zarate scalpita. Sousa mette fuori un altro big...
21 settembre 2016 10:45
Il partner perfetto per Kalinic si chiama Mauro Zarate? Tutte le possibilità in attacco per stasera
18 settembre 2016 12:28
Moglie di Zarate: "Sto combattendo contro un tumore, mi sono operata giovedi scorso. Il ritorno a Firenze..."
09 settembre 2016 12:47
Fiorentina-Panetolikos live: Zarate show, 2-0 all'intervallo
23 luglio 2016 18:19
Zarate e quelle offerte rifiutate. Sousa se lo gode e lui risponde sul campo
21 luglio 2016 09:43
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