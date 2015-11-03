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Notizie Zarate Fiorentina

L'ex viola Zarate annuncia il ritiro: "Finisce il viaggio più bello della mia vita"

11 gennaio 2025 20:53

Ufficiale: Zarate rinnova con il Boca Juniors per un anno

22 luglio 2020 19:51

Le Iene smascherano Lotito, ha pagato in nero Zarate. Procura apre inchiesta. I dettagli

26 maggio 2020 22:12

Zarate: “Discussi con Sousa ma andarmene dalla Fiorentina fu un errore. Astori...”

04 aprile 2020 11:22

Zarate: "Mi pento di aver lasciato la Fiorentina. Me ne sono andato a causa del rapporto con Sousa"

29 marzo 2020 15:09

L'ex viola Zarate può essere il dopo-Ibrahimovic nei Galaxy. I dettagli

05 novembre 2019 22:17

Minacce choc a Zarate, la moglie: "Uccideranno noi e i nostri figli". L'ex viola in lacrime

05 luglio 2018 14:52

Caos Zarate, anche la famiglia lo odia: "Ci ha traditi, per noi non esiste più"

03 luglio 2018 14:36

(VIDEO): Zarate al momento della firma con il Velez sceglie il Boca Juniors ed i tifosi danno fuoco alla maglia...

03 luglio 2018 09:54

Zarate e il tumore al seno della moglie: "Ho pensato di smettere nel periodo di Firenze."

21 febbraio 2018 14:40

Zarate: “Ho lasciato Firenze perché Sousa non mi vedeva. Tornare? Mi piacerebbe...”

23 gennaio 2018 09:11

Mauro Zarate torna al Velez Sarsfield ed è subito bagno di folla all'arrivo in aeroporto

08 gennaio 2018 12:48

Zarate raggiunge Prandelli negli Emirati Arabi

02 ottobre 2017 14:34

Tweet ACF per Zarate: "Forza Mauro siamo tutti con te"

26 febbraio 2017 21:01

Zarate: "Mi sono rotto il crociato. Affronto tutto questo con grande forza, tornerò più forte"

26 febbraio 2017 19:37

Zarate fa crack con tanta paura: maschera d'ossigeno e barella...

26 febbraio 2017 00:11

Zarate: "Io più maturo? No, qua il mister ha fiducia in me"

06 febbraio 2017 18:12

Zarate su Instagram: "Firenze mi ha accolto come un figlio, spero di aver ripagato. Non voglio polemiche. Grazie di tutto!"

28 gennaio 2017 03:06

Lady Zarate su Instagram: "Firenze ti porteremo sempre nel cuore. Grazie di tutto e forza viola!"

26 gennaio 2017 02:42

COMUNICATO ACF: ZARATE CEDUTO AL WATFORD

25 gennaio 2017 16:04

Convocati: con il Napoli out Gonzalo e Zarate destinato al Watford

23 gennaio 2017 17:52

Addio Zarate, da domani sarà un nuovo calciatore del Watford

23 gennaio 2017 12:32

Pedullà: "Le parole di Kalinic una sentenza. Interessa Scalera, Zarate e Toledo..."

21 gennaio 2017 14:32

Zarate è un giocatore del Watford, addio Fiorentina. Le cifre della cessione

20 gennaio 2017 21:56

Verso il Chievo: Zarate fuori dai convocati. Ecco la lista completa...

20 gennaio 2017 17:52

Pedullà conferma, Zarate è un giocatore del Watford per 2,5 milioni

20 gennaio 2017 11:31

Zarate a un passo dal Watford. La cifra...

20 gennaio 2017 10:32

Il Watford di Mazzarri vuole Zarate. La Fiorentina ha preso tempo aspettando Kalinic

17 gennaio 2017 11:27

Ag. Zarate: "Wolfsburg? Non so niente, vuole restare qui. A giugno parleremo con la dirigenza"

13 gennaio 2017 19:21

Stadio: Zarate piace al Wolfsburg, per Kalinic si decide dopo la Juve. Il sostituto...

13 gennaio 2017 10:39

Ag. Zarate: “C’è il Boca ma la Fiorentina non lo lascerà partire. Prima aveva altri pensieri in mente…”

09 gennaio 2017 18:44

Zarate: al via le trattative per il rinnovo. I dettagli dell'accordo...

30 dicembre 2016 12:52

Gonzalo: "Sto molto bene alla Fiorentina. Zarate è un amico, ma c'è una rivalità fra noi..."

24 dicembre 2016 18:00

Jovetic può arrivare davvero, Sousa ha la soluzione tattica. Ma Zarate può bloccare tutto...

24 dicembre 2016 11:22

Corsi: "Non vogliamo Zarate, abbiamo già 5 attaccanti e aspettiamo il miglior Gila"

20 dicembre 2016 20:46

La Premier chiama Baba mentre il Milan mette a punto la strategia per Badelj. E Zarate...

17 dicembre 2016 12:14

Lady Zarate: "Quando gli dissi della malattia era a Moena. Vi racconto la mia storia. Ora merita di giocare"

17 dicembre 2016 11:45

Nazione: l'Empoli vuole Zarate, lui gradisce la destinazione

15 dicembre 2016 11:12

Lady Zarate: "Il cancro ci ha reso più forti, adesso vogliamo un bambino"

05 dicembre 2016 19:46

Zarate: "Bugie su di me, mai andato in Argentina senza permesso"

26 novembre 2016 15:19

BABA RESTA. E SU ZARATE EMERGE UNA "DIVERSA" VERITÀ...

25 novembre 2016 13:54

Caso Zarate, l'argentino è scomparso dal radar di Sousa

23 novembre 2016 10:29

Sousa: "Su Pasqual non ho deciso io, dobbiamo essere concentrati. Zarate..."

19 novembre 2016 13:24

Zarate si ricarica e torna a disposizione di Sousa, Salcedo anticipa il suo ritorno. Kalinic..

14 novembre 2016 10:55

Calamai: "Zarate via a gennaio, arrivano un terzino ed un attaccante..."

05 novembre 2016 16:18

CI ERAVAMO TANTO AMATI...

05 novembre 2016 11:06

Intanto Zarate fa gli scherzi a Cristoforo nello spogliatoio del centro sportivo

28 ottobre 2016 11:29

Bucchioni: "Zarate non è un giocatore di calcio. Ecco perché gioca. Sousa l'anno scorso ha fatto il furbo..."

19 ottobre 2016 14:09

Rebus formazione: Ilicic in panca e Zarate titolare? Firenze vuole le due punte. Sousa....

14 ottobre 2016 09:28

La Fiorentina chiama i suoi tifosi, biglietti ad 1 euro. Zarate: "Grazie Firenze, io mi alleno per giocare"

11 ottobre 2016 13:48

Il TAS assolve Zarate: "Subite tante aggressioni, finalmente la verità"

07 ottobre 2016 19:20

Corriere: Zarate non gioca, Sousa svela il retroscena

29 settembre 2016 12:44

Il duro attacco di Sousa e la grande voglia di giocare. Zarate si prepara, può essere la cura ai mali della Fiorentina?

28 settembre 2016 11:06

Lo sfogo di Zarate: "Mi mancano le donne della mia vita"

27 settembre 2016 11:29

Borja, Gonzalo, Zarate, Vecino e Baba. Nuovi parastinchi personalizzati per loro. Borja...

23 settembre 2016 11:35

Indicazioni verso l'Udinese, Kalinic va in panchina? Zarate scalpita. Sousa mette fuori un altro big...

21 settembre 2016 10:45

Il partner perfetto per Kalinic si chiama Mauro Zarate? Tutte le possibilità in attacco per stasera

18 settembre 2016 12:28

Moglie di Zarate: "Sto combattendo contro un tumore, mi sono operata giovedi scorso. Il ritorno a Firenze..."

09 settembre 2016 12:47

Fiorentina-Panetolikos live: Zarate show, 2-0 all'intervallo

23 luglio 2016 18:19

Zarate e quelle offerte rifiutate. Sousa se lo gode e lui risponde sul campo

21 luglio 2016 09:43

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