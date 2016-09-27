Lo sfogo di Zarate: "Mi mancano le donne della mia vita"

Moglie e figlia in Argentina, fremono per riabbracciarlo

"Mi mancano le donne della mia vita": Natalie Weber (la moglie) e la figlia. Questo il commento di Mauro Zarate rispetto al difficile momento attualmente vissuto a livello familiare, postando si Instagram questo stato, con una foto della moglie e della figlia. La consorte dell'argentino, come è noto, si sta sottoponendo a cure specifiche per superare i gravi problemi di salute che l'hanno afflitta negli ultimi mesi. Attualmente le due si trovano in Argentina ed attendono di avere il via libera dai medici per poter tornare a Firenze e riabbracciare Maurito, che smania per recuperare un po' di serenità e tornare a giocare tranquillo.