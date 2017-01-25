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COMUNICATO ACF: ZARATE CEDUTO AL WATFORD

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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COMUNICATO ACF: ZARATE CEDUTO AL WATFORD

Redazione

25 Gennaio · 17:04

Aggiornamento: 25 Gennaio 2017 · 17:04

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La notizia era ampiamente nell’aria ma adesso è ufficiale: Mauro Zarate è un giocatore del Watford di Mazzarri. Questo il comunicato della Fiorentina apparso sul sito ufficiale Violachannel:

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mauro Matias Zarate (classe ’87) al Watford Football Club”

Mauro Zarate in maglia viola ha militato da Gennaio 2016 ad oggi collezionando 21 presenze e 5 reti. L’ultima realizzata al Franchi nel pirotecnico 3-3 contro il Napoli sotto la Curva Fiesole. Il giocatore torna dunque in Premier League dopo aver fatto parte del West Ham del QPR e del Birmingham City in carriera.

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