Verso il Chievo: Zarate fuori dai convocati. Ecco la lista completa...
La lista completa dei convocati in vista di Chievo Verona-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
20 gennaio 2017 17:52
Mauro Zarate è fuori dalla lista convocati per Chievo-Fiorentina. Sempre quindi sempre più vicino al Watford di Walter Mazzarri per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 2,5 milioni di euro.
Ecco la lista dei convocati da mister Sousa per Chievo Verona-Fiorentina in programma domani ore 18.00 al Bentegodi:
Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Babacar, Milic, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.
Assente Kalinic poiché squalificato.