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Arriva anche il comunicato ACF: "Mai trattato la cessione di Kalinic. Il motivo della clausola..."

La Fiorentina apprende con grande piacere e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate da Nikola Kalinić alla stampa croata e la sua intenzione di voler restare a Firenze per proseguire in maglia viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2017 17:23
Arriva anche il comunicato ACF: "Mai trattato la cessione di Kalinic. Il motivo della clausola..." - Fiorentina-Napoli, 22/12/2016, fit Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Fiorentina-Napoli, 22/12/2016, fit Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina apprende con grande piacere e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate da Nikola Kalinić alla stampa croata e la sua intenzione di voler restare a Firenze per proseguire in maglia viola la sua carriera.

La Fiorentina non si è mai seduta a nessun tavolo di trattativa per la cessione del giocatore in quanto considera Kalinić un punto di forza della squadra avendo fissato una importante clausola rescissoria, proprio per scoraggiare eventuali acquirenti”.

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