Calamai: "Ora date la fascia da capitano a Nikola Kalinic"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai, a Radio Blu, commenta la vicenda Kalinic: "Provocatoriamente, ma nemmeno tanto, a Kalinic darei la fascia da capitano. Ha fatto un gesto di enor...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai, a Radio Blu, commenta la vicenda Kalinic: "Provocatoriamente, ma nemmeno tanto, a Kalinic darei la fascia da capitano. Ha fatto un gesto di enorme affetto. E’ un passaggio senza secondi pensieri, non ha la certezza di andare via a giugno. Tutto ciò è bello e romantico. Brava anche la Fiorentina che ha fatto un giusto comunicato, perché è vero che non ha fatto trattative. Con quella clausola la società ha allontanato una società che avrebbe fatto un’offerta altissima”.