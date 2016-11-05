Calamai: "Zarate via a gennaio, arrivano un terzino ed un attaccante..."

Il giornalista parla del mercato di riparazione

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha fatto il punto, a Radio Blu, sulla situazione in casa viola. "Zarate?Non regge più la scusa della condizione fisica, lui con dieci giorni è in forma. Allora la sensazione è che Zarate sia fuori dal gruppo e che quando entra in campo sia solo contro gli avversari, cercando la soluzione personale. Se questi devono essere gli scenari futuri, allora penso che Zarate a gennaio vada via. Il mercato di riparazione? Servirà sicuramente un attaccante esterno. Servirà anche un terzino destro forte, perchè in rosa Sousa ne ha quattro, ma tra questi nessuno di loro ha la caratura internazionale per la Champions. Penso che servano pochi acquisti ma precisi e mirati per rafforzare questa squadra. La Fiorentina oggi è ripartita e dico, calendario alla mano, arriviamo a Natale e poi rifacciamo i conti".