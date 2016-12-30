Zarate: al via le trattative per il rinnovo. I dettagli dell’accordo…

La Nazione, oggi in edicola, parla di significativi sviluppi per quanto riguarda il futuro di Mauro Zarate. L’argentino, infatti, non solo resterà a Firenze ma potrebbe anche allungare il contratto che lo lega alla Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sembra che i contatti fra le due parti ci siano già stati e che l’argomento all’ordine del giorno sia stato proprio il prolungamento dell’accordo che lega l’attaccante alla società gigliata. Nelle idee della Fiorentina c’è l’intenzione di spalmare l’ingaggio su più anni (oltre il 2018), in modo tale da abbassare ulteriormente il monte ingaggi. La situazione, tuttavia, sta attraversando una fase di stallo dovuta all’assenza del giocatore, momentaneamente a Dubai per godersi gli ultimi giorni di libertà concessi di Paulo Sousa prima della ripresa fissata per il 2 gennaio. Le trattative dovrebbe quindi riprendere senza complicazioni in presenza dell’interessato.