Ag. Zarate: "Wolfsburg? Non so niente, vuole restare qui. A giugno parleremo con la dirigenza"

Mauro pensa solo alla Fiorentina. Sousa l'ha aspettato ed ora tra loro c'è la massima intesa

Rolando Zarate, fratello e procuratore di Mauro Zarate, ha parlato dell'interessamento del Wolfsburg per l'attaccante argentino della Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Sinceramente non sappiamo nulla della soluzione tedesca, ho letto queste notizie e non sono veritiere. Mauro sta bene a Firenze, pensa solo ai viola e fino a giugno continuerà a vestire la maglia della Fiorentina. Adesso sta bene, sta giocando con una certa regolarità e quindi non c'è alcun tipo di problema".

Prosegue sul rapporto con Sousa: "Sousa l'ha aspettato, risolti i problemi familiari è tornato a giocare con una certa tranquillità. Tra loro due c'è la massima intesa".

Conclude sul futuro del fratello: "Pensa solo alla Fiorentina. Poi a fine stagione incontreremo la dirigenza e valuteremo cosa fare, se proseguire insieme o meno".