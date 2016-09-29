Corriere: Zarate non gioca, Sousa svela il retroscena

Il Corriere fiorentino torna oggi ad occuparsi dell'argomento Mauro Zarate, soffermandosi sulle parole del tecnico di ieri, in conferenza, circa le esclusioni dell'argentino. Compromesso per la squadr...

Il Corriere fiorentino torna oggi ad occuparsi dell'argomento Mauro Zarate, soffermandosi sulle parole del tecnico di ieri, in conferenza, circa le esclusioni dell'argentino. Compromesso per la squadra - si legge - questa è la questione. Zarate si allena, ma le ultime esclusioni sembrano dettate dall'atteggiamento, più che da altri problemi, come quelli della sua famiglia. Zarate vuole sentirsi importante per la squadra, ma non è ancora riuscito a trovare il compromesso giusto per stare in campo fin dall'inizio. Sousa ci ha parlato prima delle vacanze estive ed i due si sono messi d'accordo: in questo momento non gioca solo perché c'è chi sta meglio di lui, sotto il punto di vista fisico e mentale.