Mauro Zarate ha rilasciato un’intervista a parlando del suo passato in viola: “Mi pento davvero di aver lasciato la Lazio, il West Ham e la Fiorentina. Sono andato a Firenze, mi sono guadagnato il posto e stavo giocando ad un ottimo livello. Poi è successa la malattia di Naty (la moglie) e non sono stato molto compreso dall’allenatore. Questo mi ha bloccato e non sono riuscito a far fronte alla situazione. Sapevo che dopo pochi mesi Paulo Sousa se ne sarebbe andato e che io avrei avuto altri tre anni di contratto, invece decisi di andarmene”