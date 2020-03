Queste le parole rilasciate da Gaetano Castrovilli ai microfoni di Sky Sport: “Coronavirus? Abbiamo tuttora paura, dobbiamo seguire le regole ed uscire da questa brutta situazione. Fiorentina e Nazionale? Sto vivendo un sogno dal quale spero di non svegliarmi mai. Non dimenticherò mai il gol a San Siro anche perchè è stato il mio primo in Serie A. A livello tattico Iachini mi sta aiutando molto, Mancini mi ha insegnato che i sogni possono diventare realtà ma ringrazio Montella che ha creduto fin da subito in me. Europeo il prossimo anno? Spero che un anno in più di esperienza possa aiutarmi a migliore e a limare i miei punti deboli come il tiro sotto porta. Spero che si possa tornare presto a giocare”.