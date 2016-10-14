Rebus formazione: Ilicic in panca e Zarate titolare? Firenze vuole le due punte. Sousa....

Dopo la brutta botta rimediata da Ilicic occhio a Zarate che Sousa ha provato titolare. Davanti però sempre una punta?

La dura botta rimediata da Ilicic in nazionale potrebbe lanciare definitivamente Zarate da titolare. Sembrano questi gli esperimenti tentati da Sousa in allenamento ed è Il Corriere Dello Sport a riportarlo. L'argentino scalpita letteralmente e il tecnico lusitano sembra voler premiare la sua voglia e dedizione in allenamento.

Capitolo attaccanti: Kalinic e Babacar sembrano giocarsi il posto per una sola maglia da titolare. Si, perchè l'allenatore gigliato non sembra poi intenzionato tanto a schierare dall'inizio il tandem Kalinic-Babacar ma anzi, fare una sorta di staffetta con l'attacco supportato sempre da Borja Valero che dovrebbe ricoprire il ruolo di trequartista.

Firenze chiede a gran voce la doppia punta ma forse i tempi non sono ancora maturi...