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Convocati: con il Napoli out Gonzalo e Zarate destinato al Watford

Diramata la lista dei convocati per la trasferta di Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2017 17:52
Convocati: con il Napoli out Gonzalo e Zarate destinato al Watford - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Diramata la lista ufficiale dei convocati per la trasferta di domani che vedrà la Fiorentina impegnata a Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le scelte di Paulo Sousa:

Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Milic, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino

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