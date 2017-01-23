Convocati: con il Napoli out Gonzalo e Zarate destinato al Watford
Diramata la lista dei convocati per la trasferta di Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2017 17:52
Diramata la lista ufficiale dei convocati per la trasferta di domani che vedrà la Fiorentina impegnata a Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le scelte di Paulo Sousa:
Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Milic, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino