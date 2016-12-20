Corsi: "Non vogliamo Zarate, abbiamo già 5 attaccanti e aspettiamo il miglior Gila"
Non c'è nulla di vero in quello che è stato detto, non stiamo cercando nessun attaccante
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2016 20:46
Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, fuga ogni dubbio circa l'interessamento dell'Empoli per l'attaccante argentino della Fiorentina, Mauro Zarate. Queste le sue parole nell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss: "Non c'è nulla di vero, noi non stiamo cercando attaccanti anche perché ne abbiamo già cinque. Ci auguriamo che Gilardino possa dare qualcosa in più. Martusciello da a tutti la possibilità di scendere in campo, evidentemente Alberto non ha ancora ha avuto l'acuto giusto".