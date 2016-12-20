Corsi: "Non vogliamo Zarate, abbiamo già 5 attaccanti e aspettiamo il miglior Gila"

Non c'è nulla di vero in quello che è stato detto, non stiamo cercando nessun attaccante

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, fuga ogni dubbio circa l'interessamento dell'Empoli per l'attaccante argentino della Fiorentina, Mauro Zarate. Queste le sue parole nell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss: "Non c'è nulla di vero, noi non stiamo cercando attaccanti anche perché ne abbiamo già cinque. Ci auguriamo che Gilardino possa dare qualcosa in più. Martusciello da a tutti la possibilità di scendere in campo, evidentemente Alberto non ha ancora ha avuto l'acuto giusto".