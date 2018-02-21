Zarate e il tumore al seno della moglie: "Ho pensato di smettere nel periodo di Firenze."

L'Italia, l'Inghilterra e ora di nuovo l'Argentina. La sua Argentina, nel suo Velez.Mauro Zarate si appresta a ricominciare da Buenos Aires, ma non dimentica le altre maglie vestite: l'ultima quella d...

L'Italia, l'Inghilterra e ora di nuovo l'Argentina. La sua Argentina, nel suo Velez.Mauro Zarate si appresta a ricominciare da Buenos Aires, ma non dimentica le altre maglie vestite: l'ultima quella del Watford, formazione di Premier League.

"La colpa del mio flop - spiega Maurito a 'ExtraTime', settimanale di calcio internazionale della 'Gazzetta dello Sport' - è da imputare alla sfortuna: conMazzarri le cose andavano bene, mi chiamava tutti i giorni quando ero alla Fiorentina e alla fine mi ha convinto a trasferirmi di nuovo in Inghilterra. Però dopo tre buone partite il crociato ha fatto crac. E per me è stato un colpo durissimo".

A complicare il tutto, il tumore della moglie Natalie: "È quanto di più terribile abbia mai vissuto. Con lei e i miei figli abbiamo avuto momenti di grande sconforto. Ho anche pensato di smettere di giocare quando le è stato diagnosticato per la seconda volta il tumore al seno dopo la prima operazione (epoca permanenza a Firenze). Poi lei mi ha convinto a proseguire. E ora che lei sta meglio ammetto di aver fatto bene a seguire il suo consiglio".

Fonte:Goal.com