Zarate: "Mi sono rotto il crociato. Affronto tutto questo con grande forza, tornerò più forte"

Zarate annuncia su instagram il suo grave infortunio: "Ringrazio tutti per i messaggi

Dopo il brutto infortunio avuto ieri con la sua nuova squadra Mauro Zarate ha voluto scrivere su instagram un messaggio per tutti: "Ringrazio tutti per i vostri messaggi in questo orribile momento. Con tristezza vi comunico che i risultati hanno mostrato la rottura del legamento crociato anteriore, più una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Affronterò questa situazione con tutte le mie forze e tornerò più forte di prima".