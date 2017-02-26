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Zarate: "Mi sono rotto il crociato. Affronto tutto questo con grande forza, tornerò più forte"

Zarate annuncia su instagram il suo grave infortunio: "Ringrazio tutti per i messaggi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2017 19:37
Zarate: "Mi sono rotto il crociato. Affronto tutto questo con grande forza, tornerò più forte" -
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Dopo il brutto infortunio avuto ieri con la sua nuova squadra Mauro Zarate ha voluto scrivere su instagram un messaggio per tutti: "Ringrazio tutti per i vostri messaggi in questo orribile momento. Con tristezza vi comunico che i risultati hanno mostrato la rottura del legamento crociato anteriore, più una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Affronterò questa situazione con tutte le mie forze e tornerò più forte di prima".

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