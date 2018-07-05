Minacce choc a Zarate, la moglie: "Uccideranno noi e i nostri figli". L'ex viola in lacrime

E' davvero incredibile quello che sta succedendo a Mauro Zarate ed alla sua famiglia dopo la firma con il Boca Juniors. Dopo essere stato ripudiato anche dalla sua famiglia, l'ex attaccante viola ha p...

E' davvero incredibile quello che sta succedendo a Mauro Zarate ed alla sua famiglia dopo la firma con il Boca Juniors. Dopo essere stato ripudiato anche dalla sua famiglia, l'ex attaccante viola ha parlato, in lacrime, al media Tvc Sport: “Non credevo che il mio passaggio al Boca avrebbe generato tanta rabbia nelle persone, con minacce e insulti fino a questo punto”. La moglie Natalie ha lanciato un allarme ancora più forte, durante un'altra trasmissione: “Uccideranno i miei figli e anche noi. Abbiamo ricevuto minacce su WhatsApp, Instagram e Twitter, la gente non capisce che questo è solo lavoro. Stanno per ucciderci".