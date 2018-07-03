(VIDEO): Zarate al momento della firma con il Velez sceglie il Boca Juniors ed i tifosi danno fuoco alla maglia...

E' sicuramente un personaggio controverso anche in patria: Mauro Zarate fa parlare di se per il suo imminente passaggio al Boca Juniors. Il giocatore, ex viola, al momento della firma con il Velez si...

E' sicuramente un personaggio controverso anche in patria: Mauro Zarate fa parlare di se per il suo imminente passaggio al Boca Juniors. Il giocatore, ex viola, al momento della firma con il Velez si sarebbe tirato indietro poichè Los Xeneizes fanno gola, d'altronde per un argentino giocare alla famosa bombonera non capita tutti i giorni... I tifosi del Velez però non l'hanno presa benissimo e su Twitter danno sfogo alla propria rabbia.

Ecco il video:

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Gabriele Caldieron