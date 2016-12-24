Jovetic può arrivare davvero, Sousa ha la soluzione tattica. Ma Zarate può bloccare tutto...

Jovetic e un ritorno che si può fare davvero. Ecco quale sarebbe il suo posto nella formazione viola. Solo Zarate può far saltare tutto

La Nazione parla del possibile arrivo di Jovetic in viola e non solo:

La Fiorentina non pensa però soltanto alle uscite, ma anche alle entrate. Jovetic è il nome più gettonato, anche per questioni di cuore. L’idea di rilanciare il talento montenegrino stuzzica, anche se il suo inquadramento tattico negli assetti di Sousa potrebbe non essere di facile attuazione. Nelle valutazioni fatte, Jovetic è considerato una seconda punta, quindi un elemento da far giostrare dietro a Kalinic o accanto al croato. Impossibile vederlo da esterno nel 4-2-3-1, ruolo dove anche Mancini lo aveva provato, senza riscontri scintillanti. La Fiorentina ci pensa, ma valuta. Con molta attenzione, vista anche la crescita di Zarate.