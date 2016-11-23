Caso Zarate, l'argentino è scomparso dal radar di Sousa

L'argentino non fa più parte dei piani di Sousa e la sua cessione a gennaio si fa sempre più vicina..

Come riportato dal quotidiano La Nazione, il futuro di Mauro Zarate è sempre più lontano da Firenze. L'argentino è uscito da tempo dai radar di Sousa e anche a Empoli le cose non sono andate per il verso giusto. Gennaio è sempre più vicino e aldilà delle solite voci, difficilmente l'argentino terminerà la stagione con la maglia della Fiorentina. Come scritto, infatti, anche contro il Paok ci sono scarse opportunità di vederlo in campo