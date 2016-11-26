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Zarate: "Bugie su di me, mai andato in Argentina senza permesso"

Sul suo profilo twitter Mauro Zarate chiarisce una vicenda personale che lo lega alla Fiorentina: "Solo per chiarire quello che ho visto!! Non sono mai partito per vedere mia moglie in Argentina senza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2016 15:19
Zarate: "Bugie su di me, mai andato in Argentina senza permesso" -
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Sul suo profilo twitter Mauro Zarate chiarisce una vicenda personale che lo lega alla Fiorentina: "Solo per chiarire quello che ho visto!! Non sono mai partito per vedere mia moglie in Argentina senza il permesso della società... bugie NO grazie", il pensiero del calciatore viola.

 

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