Zarate: "Bugie su di me, mai andato in Argentina senza permesso"
Sul suo profilo twitter Mauro Zarate chiarisce una vicenda personale che lo lega alla Fiorentina: "Solo per chiarire quello che ho visto!! Non sono mai partito per vedere mia moglie in Argentina senza...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2016 15:19
Sul suo profilo twitter Mauro Zarate chiarisce una vicenda personale che lo lega alla Fiorentina: "Solo per chiarire quello che ho visto!! Non sono mai partito per vedere mia moglie in Argentina senza il permesso della società... bugie NO grazie", il pensiero del calciatore viola.