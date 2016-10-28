Intanto Zarate fa gli scherzi a Cristoforo nello spogliatoio del centro sportivo

Di certo non si può dire che nello spogliatoio della Fiorentina ci sia un clima pesante, almeno per Zarate

Questa mattina prima dell'allenamento mattutino della Fiorentina al centro sportivo alla vigilia della sfida contro il Bologna di domani alle 18 al Dall'Ara, il centravanti viola Mauro Zarate ha fatto uno scherzo al compagno Cristoforo, ultimo arrivato nello spogliatoio viola. Maurito Zarate infatti ha svuotato l'armadietto delle scarpe di Cristoforo sul tavolo dello spogliatoio con la scritta "Fiera, Fiera Cristoforo" e pubblicando questa foto su Instagram "Chi vuole comprarle si faccia avanti" con l'immagine che ritrae tutte le scarpe del centrocampista uruguaiano sul tavolo. Di certo nello spogliatoio della Fiorentina non c'è un clima pesante in questi giorni, almeno per Mauro Zarate...