Caos Zarate, anche la famiglia lo odia: "Ci ha traditi, per noi non esiste più"

Si è scatenato è un caos incredibile attorno a Mauro Zarate dopo la sua decisione, a sorpresa, di trasferirsi al Boca Juniors. Non solo la reazione furibonda dei tifosi del Velez a cui aveva giurato a...

Si è scatenato è un caos incredibile attorno a Mauro Zarate dopo la sua decisione, a sorpresa, di trasferirsi al Boca Juniors. Non solo la reazione furibonda dei tifosi del Velez a cui aveva giurato amore eterno, ma addirittura la rottura con la famiglia. Il fratello (ed ex agente) Rolando su twitter l’ha accusato pesantemente: “Mauro non è più credibile. Ha distrutto una famiglia intera, prendendo una decisione di cui nessuno era a conoscenza e che nessuno si sarebbe mai aspettato. Per tutti noi è stata come una pugnalata al cuore e non esistono scuse che tengano. Abbiamo rotto ogni rapporto e per noi semplicemente non esiste più”.