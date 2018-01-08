Mauro Zarate torna al Velez Sarsfield ed è subito bagno di folla all'arrivo in aeroporto

Tempo di ritorni di fiamma in Argentina... Infatti dopo il rientro in patria di Carlos Tevez, che ha da poco firmato con il Boca Juniors dopo l'esilio dorato in Cina, è il turno di Mauro Zarate. L'ex...

Tempo di ritorni di fiamma in Argentina... Infatti dopo il rientro in patria di Carlos Tevez, che ha da poco firmato con il Boca Juniors dopo l'esilio dorato in Cina, è il turno di Mauro Zarate. L'ex attaccante della Fiorentina, dopo l'esperienza con l'Al-Nasr, ha deciso di tornare a vestire la maglia del club argentino che lo ha lanciato nel grande calcio, ossia il Velez Sarsfield. Per il trentenne originario di Buenos Aires è stato un vero e proprio bagno di folla, come testimoniato da alcune foto che al momento stanno circolando su Twitter.