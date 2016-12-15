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Nazione: l'Empoli vuole Zarate, lui gradisce la destinazione

Non solo il Bologna sulle tracce di Maurito Zarate: secondo La Nazione sul giocatore c'è forte anche l'interesse dell'Empoli, che lo cerca per rivitalizzare un attacco in difficoltà. Zarate sembrerebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2016 11:12
Nazione: l'Empoli vuole Zarate, lui gradisce la destinazione -
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Non solo il Bologna sulle tracce di Maurito Zarate: secondo La Nazione sul giocatore c'è forte anche l'interesse dell'Empoli, che lo cerca per rivitalizzare un attacco in difficoltà. Zarate sembrerebbe gradire maggiormente questa destinazione perché non intende allontanarsi troppo da Firenze e, di sicuro, non sarà una pedina per arrivare a Saponara, che almeno a gennaio non si muoverà da Empoli.

 

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