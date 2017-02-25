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Zarate fa crack con tanta paura: maschera d'ossigeno e barella...

Tanta paura per Mauro Zarate

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 febbraio 2017 00:11
Zarate fa crack con tanta paura: maschera d'ossigeno e barella... -
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Zarate
Gabriele Caldieron
Watford
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L'ex viola Mauro Zarate attualmente in forza al Watford oggi ha subito un bruttissimo infortunio al ginocchio. Attimi di panico al minuto 45' al Vicarage Road in Watford-West Ham (terminata poi 1-1). Zarate è stato soccorso in campo con mascherina per l'ossigeno e barella. Un lungo scroscio di applausi ha accompagnato l'argentino fuori dal terreno di gioco e l'infortunio sembra grave al ginocchio.

Gli auguri di pronta guarigione ad un uomo molto legato a Firenze e la Fiorentina. ¡Dale Maurito!

Gabriele Caldieron

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