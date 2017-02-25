Zarate fa crack con tanta paura: maschera d'ossigeno e barella...

Tanta paura per Mauro Zarate

L'ex viola Mauro Zarate attualmente in forza al Watford oggi ha subito un bruttissimo infortunio al ginocchio. Attimi di panico al minuto 45' al Vicarage Road in Watford-West Ham (terminata poi 1-1). Zarate è stato soccorso in campo con mascherina per l'ossigeno e barella. Un lungo scroscio di applausi ha accompagnato l'argentino fuori dal terreno di gioco e l'infortunio sembra grave al ginocchio.

Gli auguri di pronta guarigione ad un uomo molto legato a Firenze e la Fiorentina. ¡Dale Maurito!

Gabriele Caldieron