Zarate a un passo dal Watford. La cifra...

Secondo la Nazione Maurito Zarate è a un passo dal Watford. Il giocatore firmerà un biennale

Secondo quanto riportato dalla Nazione, Maurito Zarate sarebbe vicinissimo allo Watford. L'argentino partirebbe per una cifra vicina ai 3 milioni di euro e andrebbe a firmare un biennale. L'affare si concluderà non appena terminerà la telenovelas Kalinic.

Zarate ha segnato la sua prima rete in maglia viola contro il Carpi, rete che regalò la vittoria alla squadra di Sousa negli ultimi minuti di gara.

Quest'anno, complice soprattutto i pensieri che lo legavano alla malattia della moglie, il giocatore è sceso poche volte in campo partendo spesso dalla panchina. Le reti segnate sono 4: 2 in Europa League e 2 in campionato.

L'ultima perla che l'argentino ha regalato ai tifosi è quella segnata contro il Napoli. Un tiro al volo, perfetto, su assist di Bernardeschi.