Pedullà conferma, Zarate è un giocatore del Watford per 2,5 milioni
Tutto fatto, Zarate lascia la Fiorentina. È stato lo stesso Maurito a chiedere la cessione per poter giocare di più
A cura di Redazione Labaroviola
20 gennaio 2017 11:31
Via libera della Fiorentina al Watford per Mauro Zarate. Accettata la proposta da 2,5 milioni, l’attaccante argentino sta per lasciare l’Italia. Nei giorni scorsi aveva parlato al telefono con Mazzarri e l’allenatore gli aveva detto che avrebbe puntato su di lui. I viola non avrebbero messo sul mercato Zarate e comunque risparmiano al lordo tanti soldi di ingaggio. E’ stato Zarate a spingere per andare a giocare, poco fa accettata l’offerta di 2,5 milioni. Nuovo arrivo in casa Watford, ecco Zarate per Mazzarri.
Alfredopedullà.com