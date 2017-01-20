Pedullà conferma, Zarate è un giocatore del Watford per 2,5 milioni

Tutto fatto, Zarate lascia la Fiorentina. È stato lo stesso Maurito a chiedere la cessione per poter giocare di più

Via libera della Fiorentina al Watford per Mauro Zarate. Accettata la proposta da 2,5 milioni, l’attaccante argentino sta per lasciare l’Italia. Nei giorni scorsi aveva parlato al telefono con Mazzarri e l’allenatore gli aveva detto che avrebbe puntato su di lui. I viola non avrebbero messo sul mercato Zarate e comunque risparmiano al lordo tanti soldi di ingaggio. E’ stato Zarate a spingere per andare a giocare, poco fa accettata l’offerta di 2,5 milioni. Nuovo arrivo in casa Watford, ecco Zarate per Mazzarri.

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