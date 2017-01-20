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Pedullà conferma, Zarate è un giocatore del Watford per 2,5 milioni

Tutto fatto, Zarate lascia la Fiorentina. È stato lo stesso Maurito a chiedere la cessione per poter giocare di più

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2017 11:31
Pedullà conferma, Zarate è un giocatore del Watford per 2,5 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Via libera della Fiorentina al Watford per Mauro Zarate. Accettata la proposta da 2,5 milioni, l’attaccante argentino sta per lasciare l’Italia. Nei giorni scorsi aveva parlato al telefono con Mazzarri e l’allenatore gli aveva detto che avrebbe puntato su di lui. I viola non avrebbero messo sul mercato Zarate e comunque risparmiano al lordo tanti soldi di ingaggio. E’ stato Zarate a spingere per andare a giocare, poco fa accettata l’offerta di 2,5 milioni. Nuovo arrivo in casa Watford, ecco Zarate per Mazzarri.
Alfredopedullà.com

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