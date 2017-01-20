"Bloccata la cessione di Kalinic perché la Fiorentina non trova il sostituto. Gioca a Napoli?"

Tutto fatto per la cessione di Kalinic per 40 milioni ma è stato tutto bloccato. Adesso..." così Enzo Bucchioni

Questo uno stralcio dell'editoriale di Enzo Bucchioni su tuttomercatoweb:

"Le risorse, invece, scarseggiano a Firenze. I Della Valle però, come sappiamo, stanno per fare il grosso colpo Kalinic. Il giocatore è d’accordo con Cannavaro, vuole andare in Cina per 12 milioni netti per quattro anni. Ieri doveva essere il giorno buono per l’accordo finale fra le società sulla base di circa 40 milioni, ma è stato messo tutto in stand-by. Perché non si chiude? Prima di dare l’annuncio dell’addio di Kalinic, Andrea Della Valle vuole trovare un sostituto degno e soprattutto vuol far giocare a Kalinic la sfida con il Napoli di martedi’ prossimo in coppa Italia. Basta aspettare…."