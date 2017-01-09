Ag. Zarate: “C’è il Boca ma la Fiorentina non lo lascerà partire. Prima aveva altri pensieri in mente…”

Non aveva la mente completamente focalizzata sul calcio, ma ora è tutto alle spalle

Rolando Zarate, fratello e procuratore dell’attaccante argentino della Fiorentina, ha parlato a BosteroAdn: ““Il Boca ci ha cercati ma la Fiorentina non lo lascerà partire. Con il problema di salute di sua moglie Natalie, Mauro non aveva la mente completamente focalizzata sul calcio, ora è tutto alle spalle e i viola vogliono che resti”.