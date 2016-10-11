La Fiorentina chiama i suoi tifosi, biglietti ad 1 euro. Zarate: "Grazie Firenze, io mi alleno per giocare"

La bella iniziativa della società viola per chiamare a raccolta i suoi tifosi. Parla Zarate: "Ora dobbiamo vincere

Sì avvicina Fiorentina - Atalanta la società viola è consapevole di quanto sia importante questa partita per la squadra viola, anche per questo motivo il club dei Della Valle ha scelto di andare incontro ai tifosi viola e in particolare agli studenti: La Fiorentina informa che, anche in occasione dell'incontro di domenica 16 ottobre alle ore 12:30 contro l'Atalanta, saranno messi a disposizione degli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori dei biglietti a prezzi vantaggiosissimi. I settori per i quali verranno applicate le tariffe saranno la Maratona e la Curva Ferrovia, il prezzo del biglietto per gli studenti interessati sarà di 1 euro, mentre il loro accompagnatore potrà acquistare il tagliando di accesso a sole 5 euro.

Una gara fondamentale, né è convinto anche Mauro Zarate che ha parlato ai microfoni di Mediaset Sport: "Io sto bene e sono al 100%, spesso mi alleno anche due volte al giorno, sono carico e sono pronto per giocare. Non siamo contenti, dobbiamo vincere contro l'Atalanta per iniziare ad alzare la testa in campionato. I tifosi viola sono stati fantastici in questo periodo per me"