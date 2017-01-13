Stadio: Zarate piace al Wolfsburg, per Kalinic si decide dopo la Juve. Il sostituto...

Queste le indiscrezioni di Stadio...

Il mercato di Gennaio comincia ad entrare nel vivo. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport - Stadio, il Wolfsburg di Mario Gomez si sarebbe interessato all'attaccante argentino Mauro Zarate. Al momento si tratta di un semplice "pour parler" seguiranno sviluppi.

Non manca la parentesi relativa a Nikola Kalinic, il suo futuro è l'eventuale partenza sarà decisa dopo la partita contro la Juventus in programma Domenica al Franchi ore 20.45. Per sostituire il bomber croato torna di moda il nome di Manolo Gabbiadini, che ancora non si è accordato con nessuna squadra ma che resta comunque in uscita dal Napoli visto l'acquisto di Pavoletti e il reintegro di Milik.