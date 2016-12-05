Lady Zarate: "Il cancro ci ha reso più forti, adesso vogliamo un bambino"

Finalmente un momento di gioia per Mauro Zarate. Dopo l'assist di ieri per Babacar, un vero cioccolatino, ecco le parole della moglie Natalie Weber, appena uscita da un lungo ciclo di chemioterapia pe...

Finalmente un momento di gioia per Mauro Zarate. Dopo l'assist di ieri per Babacar, un vero cioccolatino, ecco le parole della moglie Natalie Weber, appena uscita da un lungo ciclo di chemioterapia per la sua lotta contro il cancro. Queste le sue parole ai media argentini: “La malattia ha fatto sì che io e Mauro ci unissimo ancora di più, ora siamo tutti e due più forti. Vogliamo avere un bambino e la buona notizia è che da settembre prossimo, dopo la cura ormonale, potremo realizzare il nostro sogno. Non ci sono parole per descrivere la mia felicità dopo quello che ho passato”.