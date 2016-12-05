Labaro Viola

Lady Zarate: "Il cancro ci ha reso più forti, adesso vogliamo un bambino"

Finalmente un momento di gioia per Mauro Zarate. Dopo l'assist di ieri per Babacar, un vero cioccolatino, ecco le parole della moglie Natalie Weber, appena uscita da un lungo ciclo di chemioterapia pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2016 19:46
Lady Zarate: "Il cancro ci ha reso più forti, adesso vogliamo un bambino" -
News
Primo Piano
Zarate
Condividi

Finalmente un momento di gioia per Mauro Zarate. Dopo l'assist di ieri per Babacar, un vero cioccolatino, ecco le parole della moglie Natalie Weber, appena uscita da un lungo ciclo di chemioterapia per la sua lotta contro il cancro. Queste le sue parole ai media argentini: “La malattia ha fatto sì che io e Mauro ci unissimo ancora di più, ora siamo tutti e due più forti. Vogliamo avere un bambino e la buona notizia è che da settembre prossimo, dopo la cura ormonale, potremo realizzare il nostro sogno. Non ci sono parole per descrivere la mia felicità dopo quello che ho passato”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok