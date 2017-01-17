Il Watford di Mazzarri vuole Zarate. La Fiorentina ha preso tempo aspettando Kalinic

Il club inglese avrebbe fatto un'offerta ufficiale alla Fiorentina. Adesso però è tutto bloccato...

La Nazione racconta della possibilità che Mauro Zarate vada via:

La Fiorentina potrebbe cercare a breve un altro attaccante, considerato che Mauro Zarate è tornato sotto i riflettori degli uomini di mercato della Premier. Più precisamente del Watford. Per l’argentino si era anche fatto avanti, la scorsa settimana, il Boca. Maurito, però, è deciso a continuare la sua avventura in viola. Probabile che debba avere la stessa sorte il corteggiamento della squadra della famiglia Pozzo, ma Zarate non vorrebbe ritornare in Premier, almeno secondo il suo fratello-procuratore. Il Watford da parte suo avrebbe presentato un’offerta ufficiale ai viola che però hanno congelato tutto, aspettando Kalinic.