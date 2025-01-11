L'ex viola Zarate annuncia il ritiro: "Finisce il viaggio più bello della mia vita"

L'ex attaccante di Fiorentina, Lazio ed Inter, dopo un anno da svincolato, ha deciso di smettere con il calcio giocato

L'ex attaccante viola Mauro Zarate ha annunciato il ritiro dal calcio giocato all'età di 37 anni dopo una lunga carriera tra Argentina, Inghilterra, Uruguay, Arabia, Brasile ed Emirati Arabi. In Italia ha giocato a Firenze poi Lazio, Inter e Cosenza come ultima tappa nel 2023. Ha lasciato un messaggio toccante attraverso i suoi profili: "Il viaggio più bello della mia vita sta per finire. Non sapete quanto sia doloroso per me scrivere queste righe perché ho sempre vissuto e respirato per il calcio, finisce la tappa più bella." Zarate chiude la carriera dopo un anno da svincolato dopo l'esperienza al Danubio con 7 presenze ed un gol, mentre in viola arrivò nella sessione invernale del 2016, restando precisamente un anno fino al gennaio 2017 con 7 gol in 26 presenze con Paulo Sousa allenatore.

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